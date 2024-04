Bicol loco hot air balloon fest malapit na!

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano!

Puspusan ang paghahanda ng inyong lingkod, katuwang ang Department of Tourism-Region 5 at iba pang stakeholders, para sa kauna-unahang Bicol Loco Festival sa darating na Mayo 3-5, 2024 sa Old Legazpi Airport sa Albay.

Excited tayo at ang DOT sa pagho-host ng nasabing festival dahil first time na magliliparan ang hot air balloon na katulad ng kinagigiliwan sa bansang Turkey. Ang kaibahan lang, kung sa Turkey ay makikita ang mga naggagandahang rock formations sa Cappadocia, dito sa atin ay magiging backdrop ang Bulkang Mayon at Albay Gulf habang nasa himpapawid ang mga hot air balloon.

May nakalinya ring mega concert kung saan magpapasiklab ang rakistang si Bamboo at bibirit naman ang Asia’s Popstar Royalty na si Sarah Geronimo.

Libre ang admission para sa unang 25,000 visitors kaya huwag ninyong palalampasin ang pagkakataong ito.

Layon ng festival na lalong pasiglahin at paunlarin ang turismo sa Bicol, upang makamit ang mithiin nating maiukit sa mapa ng mundo ang rehiyon bilang top tourist destination, hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo.

Kapag dinagsa ng mga dayuhan at lokal na turista ang rehiyon, makakapagbigay ito ng maraming negosyo at higit sa lahat ay trabaho sa mga kababayan nating Bicolano. Makakatulong din ito sa pagbaba ng unemployment rate sa rehiyon at sa buong bansa.

Matitikman din ng mga turista ang mga ipinagmamalaki nating pagkain tulad ng laing, Bicol express, pinangat, kinunot, pancit bato, kandingga o bersyon ng Bicol sa bopis. Mayroon ding pang-meryendang nilubak, puto bukayo, biniribid, sili ice cream at siyempre, pili nuts.

Ang mga hot air balloon ay papaliparin ng mga sertipikadong piloto upang tiyakin ang kasiyahan at kaligtasan ng mga turista, lalo na ang mga sasakay sa unang pagkakataon. Bawat balloon ay pipintahan o didisenyuhan ng mga tourist attractions sa Bicol nang sa gayon ay maengganyo rin ang mga turistang puntahan ang mga ito.

Nakipag-ugnayan ang DOT sa mga eksperto mula sa Clark, Pampanga, dahil sa taunang hosting nila ng hot air balloon festival doon.

Huwag ninyong kakaligtaan ang petsa, Mayo 3-5. Samahan ninyo kami sa kauna-unahang Bicol Loco Festival sa Old Legazpi Airport!

Bago matapos ang pitak ngayong linggo, nais kong batiin si Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. dahil sa pagbaba ng unemployment rate sa bansa. Resulta ito ng mga positibong polisiya at hakbang na naging hudyat sa pagpasok ng mga puhunan, dagdag na trabaho at pagtaas ng consumption.

Hindi po biro ang trabahong ginawa ng administrasyon para maibaba sa 3.5% ang unemployment rate noong Pebrero 2024 mula sa 4.5% noong Enero 2024. Mula sa 2.15 milyong Pinoy na walang trabaho, naibaba ito sa 1.8 milyon, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Naibaba rin ang underemployment sa 6.08 milyon noong Pebrero 2024 mula sa 6.39 milyon noong Enero ng nakaraang taon. Katumbas ito ng underemployment rate na 12.4% noong Pebrero laban sa 13.9% noong Enero.

Maituturing na ‘underemployed’ ang mga manggagawang may trabaho na pero naghahanap pa rin ng ibang hanapbuhay para sa karagdagang kita.

Minsan nang sinabi ng National Economic and Development Authority (NEDA) na tututukan ng administrasyong Marcos ang pagpapalakas sa ugnayan sa industriya, academe, at sa public sector upang solusyunan ang job skill mismatches sa sektor ng paggawa.

Sa susunod na linggo ay marami pa tayong ibabalitang programa at proyekto na pakikinabangan ng ating mga kababayan, Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!