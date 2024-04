Angel Frank, Lauren Hoffman petmalu sa bagong PH mark

HINDI nagpaiwan si Angel Frank matapos nitong itakda ang isang nakakamangha na bagong pambansang rekord sa 400m event sa oras na 53.72 segundo sa nilahukang Duke Invitational na ginanap sa Durham, North Carolina kamakailan.

Ang panalo ay naglagay kay Frank na pangpito sa pangkalahatan sa torneo kung saan buong pagmamalaki nitong kinatawan ang Pilipinas sa pagsabak din sa 4×400 sa 2023 Asian Championships.

Nalampasan ni Frank sa kanyang pagtatala ng pinakamabilis na oras ang dating pambansang rekord na 53.81 segudo, na itinakda ng kapwa Filipino-heritage athlete na si Kayla Richardson noong Abril 14, 2017 sa Walnut, USA.

Ang pinakabagong record na ito ay katiting lamang ang layo mula sa indoor record na 53.71, na hawak naman ni Lauren Hoffman, na itinakda nang mas maaga sa taong ito noong Pebrero 9 sa Clemson.

Sa Southeast Asian rankings ay nasa ika-apat na si Frank sa likod ni SEA Games 400m champion Shereen Vallabouy ng Malaysia na may oras na 52.29 at Asian 100m at 200m champion Shanti Veronica Pereira ng Singapore, na nagtala ng 53.67.

Una namang nagtala ang training partner ni Frank na si Hoffman ng bagong Philippine record sa Duke Invitational Athletics noong Sabado (Linggo sa Manila) sa Durham, North Carolina.

Ang 25-anyos na si Hoffman, na ngayon ay naghahangad na angkinin ang national record, ay inangkin ang pilak sa women’s 100-meter hurdles sa pagtapos sa likod ng Duke University bet na si Skyla Wilson sa 13.41 segundo.

“It was good! Weather was warm and sunny which was nice, I had 3 events today which is more than I’m used to. But had a lot of fun. And I had some good takeaways,” sabi ni Hoffman. (Lito Oredo)