Andrea Brillantes ‘di nagpakabog sa alindog ni TikTok Queen Charli D’amelio

Ang bongga naman na sa Coachella pa nagkita ang dalawang pinakasikat sa TikTok!

Sina Andrea Brillantes (19.8M followers, 295.9M likes ) at Charli D’amelio (153M followers, 11.6B likes).

Makikita nga sa Instagram ni Andrea ang mga photo na ang isa nga ay kasama si Charli.

“Last day,” simpleng caption ni Blythe.

At siyempre, ang daming nag-react sa photo nina Andrea at Charli, ha!

“Wow Charli is so lucky to meet u!” biro ni Bea Borres.

“Na-starstruck kaya si Charli kay Blythe?” chikang biro pa ng isa.

“Charli and Blythe on the same frame!”

“Charli holding the phone sa selfie nila ni Blythe.”

“Dalawang TikTok queen nagkasama sa Coachella.”

“Whutttt? Is that Charli? Inggit much.”

“Wow hindi nagpakabog sa ganda ni Charli si Andrea oh!”

“Gen Z Queen with Charli, ang galing.”

“I’m literally obsessed with you and Charli.”

“Ang mga dyosa ng TikTok, kaloka!”

Well, in terms of beauty naman talaga, hindi pakakabog si Andrea kahit kanino! Alam na alam niya kung paano umeksena, at panalo siya palagi sa part na `yon.