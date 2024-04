Inilagay sa red alert ang Luzon grid kahapon mula 2pm hanggang 4pm at muli nang 6pm hanggang 9pm dahil sa forced outage ng 19 na planta at nabawasan pa ang suplay mula sa tatlo pang planta kaya kinulang ang kuryente kaya nakaranas ng brownout sa ilang mga lugar.

Ayon sa National Grid Corp. of the Philippines, 2,117.3 megawatts ang nawalang suplay sa Luzon grid. Dahil dito, nagbabala ang NGCP na magka¬ka-brownout sa mga bahagi ng Ilocos Norte, Isabela, Olongapo City, Cagayan, Batangas, Ilocos Sur, Baguio City at Benguet, Nueva Ecija, Aurora, Quezon, Camarines Sur at Camarines Norte, Bulacan, Laguna, Rizal, Cavite at Metro Manila.

Sa isang advisory, sinabi ng NGCP na posible nilang ipatupad ang manual load dropping (MLD) mula alas-2:00 nang hapon hanggang alas-3:00 nang hapon sa mga bahagi ng Ilocos Norte (INEC), bahagi ng Isabela (ISELCO1), bahagi ng Olongapo City (OEDC), ba¬hagi ng Cagayan (CAGELCO 2) at bahagi ng Batangas (BATELEC 1).

Ayon naman sa Manila Electric Company, nagpatupad ito ng manual load dropping o rotational brownouts na hindi dapat hihigit sa isang oras.

Bukod dito, nilagay rin sa yellow alert ang Luzon grid mula 1-2pm, 4-6pm, at 9-11pm. ‘Pag yellow alert, kulang ang reserbang kuryente at nanganganib na magka-brownout sakaling may pumal¬yang planta at mabawasan pa muli ang suplay ng kuryente. Ayon sa NGCP, nasa 13,024 MW ang peak demand sa Luzon grid kahapon.

Isinailalim din sa yellow alert ang Visayas grid mula 2-4pm at 6-7pm dahil 12 planta naman ang nagka forced outage at nabawasan ang suplay mu-la sa 5 planta. Sabi ng NGCP, 676.5 MW ang nabawas na suplay sa Visayas grid.

Sabi ng Department of Energy, nakikipag ugnayan ito sa NGCP at mga generation companies para maibsan ang epekto ng brown out at ng red alert.

Inutusan din ng DOE ang mga distribution utilities tulad ng Meralco at mga electric cooperatives na magpatupad ng kanilang mga interruptible load program kung saan ang mga mall at mga pabrika ay gagamit ng sarili nilang mga generator para mabawasan ang gumagamit ng kuryente mula sa grid. (Eileen Mencias)