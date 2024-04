Zac Gallen, Arizona dinurog Saint Louis

BLINANGKA ni Zac Gallen ang St. Louis Cardinals sa loob ng six innings, humarabas ng five runs sa fifth inning ang Arizona Diamondbacks tampok ang two-run single ni Corbin Carroll para itakbo ang 5-0 panalo nitong Linggo.

Bumitaw ng 90 pitches si Gallen, namigay ng four hits at two walks. Pito ang na-strike out niya, dalawa rito habang may runner sa third at may one out.

“His breaking ball was elite,” papuri ni Arizona manager Torey Lovullo sa kanyang right-hander. “It seemed like he could throw it anywhere he wanted.”

Sa second, sinagad ni Gallen si Brandon Crawford sa full count habang puno ang bases bago pinuwersa sa grounder para maligtasan ang jam.

Kinuryente din ni Gallen si Ivan Herrera sa 3-2 curve sa fourth bago ni-retire muli si Crawford sa popup.

Nagpundar ng five-run lead ang D’backs, hindi na nagpilit manatili sa mound si Gallen nang ilabas ni Lovullo.

Ikinamada nina Joe Mantiply at Bryce Jarvis ang combined three hitless innings para isara ang shutout ni Gallen. (Vladi Eduarte)