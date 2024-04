Gagamitin ng Pilipinas at Amerika ang Mutual Defense Treaty (MDT) kapag mayroong namatay na Pilipino kaugnay sa ten-sion at harassment na ginagawa ng China Coast Guard at Chinese militia sa West Philippine Sea (WPS).

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa isang grupo ng mamamahayag sa Manila Hotel nitong Lunes.

Ayon sa Pangulo, ipinaliwanag mabuti ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin III sa kanilang pulong na gagami-tin ang Mutual Defense Treaty kapag lumala nang husto ang tension sa West Philippine Sea lalo na kapag mayroong namatay na Pilipinong sundalo.

“US Secretary Austin explained it very well. If any Filipino serviceman is killed, that will invoke the Mutual Defense Treaty,” anang Pangulo.

Kung sakaling Chinese maritime militia ang nakadisgrasya sa isang Pilipino, sinabi ng Pangulo na gagamitin pa rin ang MDT dahil malinaw na pag-atake pa rin ito sa Pilipinas.

“As long as they have caused casualties. Whatever their designations are, it does not matter, that is an attack to the Philippines,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)