Nanindigan ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na hindi naparalisa ang transportasyon sa kabila ng isinagawang transport strike ng grupong Manibela at Piston nitong Lunes.

Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, ni hindi man lang umano tumakbo ang 400 standby bus na maghahakot sana ng mga stranded sa strike.

“As of this morning ay wala namang disruption sa pampublikong transportasyon. Maayos po ang lagay ng mga biyahe ng mga jeepney,” wika ni Artes.

Lunes nang hapon nagmartsa patungong Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga kasapi ng grupong Manibela at Piston at nangakong hindi aalis sa nasabing tanggapan hangga’t hindi tinatanggal ang April 30 deadline sa fran-chise consolidation.

Nanindigan na si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hindi na palalawigin ang deadline sa franchise consolidation dahil sapat na umano ang binigay ng tatlong buwan na extension.