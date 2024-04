Tatanda ka rin

May matinong diskusyon sa social media na nakita ang mga ayudanatics nating kurimaw tungkol sa tanong kung dapat bang maging obligasyon o boluntaryo lang ang pagsuporta ng anak sa kaniyang magulang kapag matatanda na ang mga ito.

Dati na rin namang naging isyu yan pero naging maingay ulit dahil sa isang celebrity na nagsabing hindi dapat inuobliga ang mga anak na suportahan ang kaniyang mga magulang kapag damatans na ang mga ito at hindi na kayang kumayod.

Kung ang naturang celeb ang tatanungin, gusto niyang boluntaryo lang sa anak ang pagtulong sa damatans na magulang. Hindi iyong sapilitan na may kasamang panunumbat o ipapamukha ika nga sa anak na may utang na loob siya sa magulang niya.

Toxic nga ang turing ng iba sa pagtanaw ng utang na loob na kasama na yata sa genetic ng maraming Pinoy. Hindi lang sa usapin ng pamilya, kundi maging sa ibang bagay gaya ng pagtulong sa nangangailangan.

Pagdating sa usapin ng pagpapalaki ng magulang sa kaniyang anak, tanong ng mga kurimaw natin, hindi ba raw dapat tanawin ng anak na utang na loob kung napalaki siya nang naayos? Napag-1st, 7th, at 18th birthday (kung babae) sa Jolibee kahit maulit-ulit kasi ‘yon lang ang kaya ng badyet. Higit sa lahat, kung iginapang ika nga ng magulang ang pag-aaral ng anak para makapagtapos ng pag-aaral, at kahit papaano eh nagkaroon nang maayos na trabaho.

Ang mga kurimaw natin, elibs na elibs kapag may napapanood na istorya na nagtutulong-tulong ang magkakapatid para patigilin na sa trabaho ang kanilang magulang (partikular ang erpat) dahil kaya na nila itong suportahan.

Para bang komersiyal noon ng isang talunang kandidato na pinatigil ang padyak sa pagpedal at sinabing, “Ako na.” Ganoon ang dating ng mga “mabuting” anak na pinapatigil ang kanilang magulang na kumayod dahil sila naman ang kakayod para suportahan ang mga magulang.

Pero iyon eh para sa pamilya na maganda ang istorya ng buhay. Paano naman sa pamilya na lasenggo ang padre de pamilya, adik, o kaya eh pabaya sa anak? Dapat pa rin bang suportahan ng anak ang erpat niyang pasaway kapag matanda na?

Paano rin kung may sariling pamilya ang anak at kasya lang, kung hindi man kapos pa ang kita niya para mapatsibog ang kaniyang anak at mapag-aral. Dapat pa rin bang gumawa siya ng paraan o isipin na tulungan ang kanilang mga magulang na matatanda na? Lalabas bang walang utang na loob ang ganitong anak na gusto sanang tumulong pero dehins niya kaya?

Hirit ng mga kurimaw natin, hindi talaga pare-pareho ang kapalaran ng mga magulang sa kanilang mga anak. May suwerte, may malas. Ganoon din naman sa mga anak na may napupunta sa magulang alaws wenta, at may pinapabayaan pa nga o iniiwan ang anak.

Sa ganitong sitwasyon na pinabayaan ang anak, natural lang siguro na lumaki at tumanda ang mga anak na walang “amor” o walang paki sa mga magulang nito. Dapat ma-gets natin ang ganoong saloobin nila, na ika nga eh may “pinaghuhugutan.”

Pero ang mga magulang na gagawin ang lahat para maitaguyod ang pamilya kahit gawing umaga ang gabi sa pagkayod, aba’y magiging walang kuwenta at utang na loob ang anak kung pababayaan niya ang mga magulang kung tumanda na.

Pakatandaan ang kasabihan na bilog ang life. Ang mga anak ngayon, maaaring mag-asawa at magkaanak at maging magulang din, at tatanda. Kung naging kumag ang anak sa pagtrato sa magulang, ipagdasal niya na huwag mamana ng anak niya ang pagiging kumag niya dahil tatanda rin siya.

Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.