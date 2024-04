TAPE, Inc. bayad na raw utang sa GMA-7

March 7 pa ang last airing sa GMA Network ng ‘Tahanang Pinakamasaya’ noontime show ng TAPE, Inc. at hanggang ngayon ay tadtad pa rin sila ng mga intriga.

Actually March 2 ang last live airing nila dahil ang last 4 episodes nila na ipinalabas ng March 4-7 ay pawang replay na lang.

So ano na ba ang bago sa TAPE, Inc.?

Sabi ni Atty. Maggie Abraham Garduque na spokesperson/legal counsel ng TAPE, Inc., panalo nga sila sa isinampang labor case ng mga dating empleyado ng TAPE, Inc. na sumama kina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon at iba pang Dabarkads na lumipat sa TV5.

“TAPE felt vindicated. From the start TAPE is for the employees. That was the reason why they continued to air ‘Eat Bulaga’ sans TVJ and other key employees who went with them for their new show at TV5.

“Tape thought of the 200 employees left who will have no work if they did not continue with the show. This as a prelude, I hope truth will start to come out,” sey ni Atty. Maggie.

Tinanong din namin si Atty. Maggie tungkol sa inamin naman niyang utang ng TAPE, Inc. sa GMA Network.

Naayos na ba?

“Yes settled na sila sa GMA,” sey ni Atty. Maggie.

So ano na masasabi niya sa intrigang magsasara na ang TAPE, Inc.?

“Hindi! Kung may new projects? Niluluto pa,” pahayag pa ni Atty. Maggie.

‘Yun na!