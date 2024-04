Isang resolusyon ang inihain sa Kamara de Representantes upang paimbestigahan ang umano’y pangungutang ng ibang tao gamit ang account ng mga miyembro ng Social Security System (SSS).

Sa House Resolution 1634, sinabi ni Misamis Occidental Rep. Sancho Fernando Oaminal na mayroong mga miyembro ng SSS na nakapag-calamity o salary loan na hindi nila alam.

At sa kabila ng ginagawang pagre-report ng mga miyembro sa anomalya, pinababayaran pa rin umano sa mga miyembro ang perang hindi naman nito napakinabangan.

“Despite reports of these incidents by various customers to SSS, including the filing of the pertinent dispute and/or com-plaint, members are nonetheless asked to pay for such irregular and fraudulent loan transactions,” sabi sa resolusyon.

“The members attribute these irregular and fraudulent transactions as a consequence of hacking¬, lax verification procedures, and inside job in the SSS, among others,” ayon pa sa HR 1634.

Buwan-buwan ay kinakaltasan ng kontribusyon para sa SSS ang mga empleyado sa pribadong sektor. (Billy Begas)