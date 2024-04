Pelicans, Lakers, Kings, GSW hahabol sa Last 2

KASADO na ang pairings sa NBA play-in tournament pagkatapos ng final game day ng regular season nitong Linggo (Lunes/PH time).

Tinalo ng Lakers ang Pelicans 124-108 sa likod ng dambuhalang triple-double na 28 points, 11 rebounds at 17 assists ni LeBron James.

Selyado ng Los Angeles ang 8th seed sa West, mananatili sa New Orleans ng ilang araw para sa play-in sa Miyerkoles laban sa No. 7 Pelicans.

Uusad ang winner bilang No. 7 sa West playoffs, haharapin naman ng matatalo ang winner sa pagitan ng No. 9 Kings at No. 10 Warriors para pag-agawan ang 8th at final seeding sa playoffs.

Inilampaso ng Sacramento ang Portland 121-88, tinalo ng Golden State ang Jazz 123-116 sa likod ng 25 points ni Klay Thompson mula sa anim na tres.

Sa panalo ng Lakers, naitulak din sa No. 6 seed ang Suns na 125-106 winner naman sa Timberwolves. Huling silya na garantisado na sa playoffs ang No. 6, hindi dadaan sa play-in.

No. 3 sa West ang Minnesota, sa likod ng No. 1 Thunder at No. 2 Nuggets. No. 4 ang Clippers, No. 5 ang Mavericks.

“I just want to win. So, whatever the game presents itself for me to be,” giit ni James, habang nagsasalansan ng triple-D ay busy din sa pagbabantay sa main man ng Pelicans na si Zion Williamson. “I am a Swiss army knife. I’ve got to do it all on the floor, but none of it is predetermined.” (Vladi Eduarte)