Walang aasahan ang International Criminal Court (ICC) sa Pilipinas sakaling maglabas ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte dahil sa crimes against humanity laban sa dating pangulo bunsod ng madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa grupo ng mga mamamahayag sa Manila Hotel nitong Lunes.

Ayon sa Pangulo, hindi kinikilala ng Pilipinas ang ICC dahil wala itong hurisdiksiyon sa Pilipinas kaya walang tulong na aasahan ang mga ito sa kanyang administrasyon.

“We don’t recognize the warrant that they will send to us. That’s a no,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na maaari lamang pumasok ang ICC kung ang isang bansa ay walang kaayusan at hindi gumagana ang sistema ng hustisya o ng law enforcement.

Binigyang-diin ni Pangulong Marcos Jr. na gumagana ang hudikatura sa bansa gayundin ang puwersa ng pulisya kaya walang dahilan para manghimasok sila sa Pilipinas.

“We have a judiciary. The former Chief Justice is sitting right here. He will explain to you how healthy, and robust and how active the judiciary is. The police force is the same thing. That is the reason. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines,” anang Pangulo.

Makailang ulit ng inihayag ni Pangulong Marcos na walang hurisdiksiyon ang ICC sa Pilipinas at hindi kikilalanin ito ng gobyerno kaugnay sa kasong isinampa laban sa dating Presidente. (Aileen Taliping)