Pakinabang sa mga senior citizen

Sana maipasa ang panukalang batas na naglalayon na mabigyan ng employment o trabaho ang mga senior citizens.

Ang panukalang batas, na inisponsor ni Albay Congressman Joey Salceda, ay inaprubahan na ng House committee on ways and means.

Sana’y tuloy-tuloy na ang pag-apruba ng “Employment Opportunities for Senior Citizen and Private Entities Incentives Act.”

Bilang isang senior citizen, isa ako sa makikinabang kapag naisabatas ang panukala na nag-uutos sa gobyerno at private sector na tanggapin ang mga senior citizens na may qualifications sa trabaho na inaaplayan.

Sa ngayon, maraming senior citizens, edad 60 pataas, na pilit na pinagretiro ng kanilang mga pinagtrabahuan pagtuntong ng edad na 60.

Sa ibang bansa, tinatanggap pa rin ang mga taong may edad na basta sila’y malakas pa at tuwid pa ang pag-iisip.

From where I sit, marami na akong nakitang mga kaibigan o kakilala na pumanaw ilang buwan o isang taon matapos silang magretiro. Ang iba naman ay naging ulyanin o nagkaroon ng Alzheimer’s disease.

Bakit maagang namatay o naging ulyanin ang mga nagretiro?

Dahil ‘di na nila ginagamit ang kanilang utak sa kaso ng mga naging ulyanin; at paupo-upo na lang sila sa bahay sa kaso ng mga namamatay sa heart attack o stroke.

Halimbawa, may naging kaibigan akong general ng Philippine Marine Corps who looked forward to his retirement one year prior. Sabi niya aalagaan niya ang kanyang mga apo. Pumanaw ang aking kaibigan wala pang isang taon matapos siyang magretiro dahil sa heart attack.

Being idle after retirement makes a person swiftly deteriorate mentally or physically.

Unconsciously, inisip nila na wala na silang pakinabang sa lipunan kaya’t ginusto nilang pumanaw na sa mundo.

Ang Pilipinas ay ilan sa mga bansa sa mundo na itinuturing ang mga senior citizens na wala nang silbi kaya’t pinagreretiro na ang mga ito.

Pero mali ang ganoong pag-iisip dahil mas pakikinabangan ng lipunan ang mga nakakatanda dahil sa kanilang karanasan at wisdom o talino na nakamit nila sa pagdaan ng panahon.

Maaaring kulang na sila sa lakas, pero mas may diskarte ang mga senior citizens kesa mga bata gawa ng panahon.