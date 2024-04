Pagsakay nina Paulo Avelino, Kim Chiu sa jeep trending

Nasa episode 15 na ang hit romantic series na ‘What’s Wrong With Secretary Kim’.

Kahit almost one month na itong pinapalabas ay nangunguna pa rin ito sa streaming platform na Viu.

Sa katunayan ay trending ang mga scenes at promotional hashtags nito at ang latest ngang viral scene ng series ay ang pagsakay ng mga character nina Paulo Avelino at Kim Chiu na sina Vice Chairman Brandon Castillo Manansala o BMC at Secretary Kim sa jeep.

Ligaw mode kasi si BMC kay Sec. Kim at todo niya ito sinasamahan maski sa pagsakay nito sa jeep.

Nakakatuwa ang reaction ni BMC na first time sumakay ng jeep at maranasan ang makipagsiksikan sa mga kapwa pasahero.

Kitang-kita naman ang kilig ni Sec. Kim na sinamahan siya ni BMC sa pagsakay sa jeep kahit na worried siya sa boss niya na hindi sanay mag-commute.

Kilig na kilig nga ang mga netizen sa eksena ng KimPau.

“’YUNG NILIBRE NIYA LAHAT NG PASAHERO!!! NO TO JEEPNEY PHASEOUT DAW MGA BADENG,” sey ni AltStarMagic sa X (dating Twitter).

“Lakas maka teenager. Lakas maka shampoo commercial. Gwapo ni Paulo. Kinilig ang tumbong ko,” sey ng isa pang X user.

Komento pa ng isang faney, “Gusto ko ’yung nagdikit ’yung tuhod nila sabay tinginan.”

Nakadagdag din daw sa kilig ang kantang ‘Lagi’ ng P-pop idol girl group na BINI.

Ilang buwan pang tatakbo ang ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ sa Viu kaya matagal pang pakikiligin nina Kim at Pau ang kanilang mga fans.

Bonggels!