NGAP pipili ng mga golfer sa World Championships

ISASAGAWA ng National Golf Association of the Philippines (NGAP) ang malaking papel sa proseso ng pagpili ng mga kinatawan ng bansa sa lokal na kuwalipikasyon para sa IMG Academy Junior World Championships.

Alinsunod sa mandato nito bilang golf governing body ng bansa na naatasang magpadala ng mga pambansang delegasyon sa mga internasyonal na kompetisyon, ang NGAP ay magsasagawa ng mga eliminasyon sa magkahiwalay na linggo sa Philippine Navy at Luisita courses.

Ang Navy course ay magho-host ng mga qualifier para sa torneo na itinakda ngayong Hulyo sa San Diego, California para sa tatlong dibisyon ng pangkat ng edad: ang 11-12 taon, ang 9-10 taon at 7-8 taon para sa mga lalaki at babae sa Mayo 6-8 .

Samantala, ang Luisita ay magsisilbing venue para sa 13-14 years at 15-18 years age bracket para din sa mga lalaki at babae sa Abril 26-28. (Lito Oredo)