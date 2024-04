Nakulong sa panaginip

Anong ibig sabihin na nakakulong daw ako sa panaginip? Parang ang lagkit at mainit daw sa loob dahil sa dami ng kasama ko.

Hindi ko na matatandaan ang mukha nila pero marami raw kami sa loob. Hindi ko rin alam paano ako napasok doon pero naalala ko na gustong-gusto ko na raw makalabas dahil masikip sa loob kaya nakiusap ako sa pulis na palabasin na ako.

Ian

Sumisimbolo ang kulungan sa kondisyon kung saan pakiramdam mo ay nakatali ka sa isang bagay, tao, o kaya naman ay sa sitwasyon na hindi mo naman talaga gusto.

Ang panaginip na tungkol sa kulungan ay nangangahulugan ng pagnanais mo ng kalayaan o pagkawala mula sa paglilimita sa iyong galaw.

Kung nagkaroon ka ng panaginip kung saan nakita mo ang iyong sarili na nakakulong, sinasabi nito na na-trap ka sa iyong waking life. Maaaring nasa isang komplikadong sitwasyon ka ngayon at naaapektuhan nito ang iyong emosyon.

Posibleng nasa isang relasyon ka ngayon kung saan masaya ka naman ngunit pakiramdam mo ay nakakulong ka sa iyong pag-ibig, ibig sabihin ay wala kang ibang choice kundi ang gawin ang ginagawa mo sa ngayon at hindi ka na nagkakaroon ng kalayaan sa iba pang mga bagay na gusto mo naman talagang gawin.

Paraan din ito ng isipan mo para maipaalala sa iyo na makakatagpo ka ng problema sa future at kailangan mong gumawa ng mas realistic na mga hakbang para magtagumpay ka sa mga plano mong gawin sa buhay.

Sinasabi rin ng panaginip mo kung saan na nakakulong ka, na nasa stage ka ng denial at ayaw mong maging responsable sa sarili mong buhay.

May ilan ding paniniwala na sinasabing ang ganitong panaginip ay nagsasabing makakatanggap ka ng sorpresa sa trabaho o kaya naman ay sa bahay mo. Nangangahulugan ito na may biglaang problema na iyong makakaharap. Pwede rin naman itong mangahulugan na may tao kang makakaaway kaya dapat ay maging maingat ka sa iyong kilos at pananalita.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com