Pinagmumulta ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang Abra Mining & Industrial Corp. at mga director, opisyal, ang transfer agent nito at ilang mga stockholders nito ng mahigit P560 milyon dahil sa hindi awtorisadong pagtrade nito ng mga unissued at unlisted shares mula 2015 hanggang 2019.

Kasama sa pinagmumulta ng SEC Market Securities and Regulation Department si Premy Ann G. Beloy na nagsisilbi rin na corporate secretary ng Music Museum Group.

Tinimbre ng Philippine Depository and Trust Corp. sa SEC ang isyu nung 2019 dahil sa discrepancies sa shares of stock ng Abra Mining na nasa PDTC Depository na nangangalaga sa mga shares of stock ng mga kompanyang mabibili sa Philippine Stock Exchange (PSE).

Sa imbestigayon ng SEC, natuklasan nitong umabot na sa halos 259 bilyon ang shares ng Abra Mining gayung wala pang 73 bilyong shares lamang ang listed sa PSE. Ayon sa SEC, ilegal ang mga pag-isyu ng kompanya ng shares na hindi listed sa PSE.

Puna ng SEC Market and Securities Regulation Department, may pumasok dapat na pera sa Abra Mining nang nag-isyu ito ng bagong 169 bilyong shares pero wala ito sa financial statement ng kompanya at wala rin itong records ng pumasok na cash mula sa mga bagong inisyu at binentang shares.

Ang Abra Mining ay pag-aari ng pamilya Beloy. Si James Beloy ang chairman at presidente ng kompanya at director naman sina Joel Beloy at Premy Ann G. Beloy. Nagsisilbing executive vice president si Joel Beloy at Aassistant treasurer naman si Permy Ann G. Beloy. Si Amelia G. Beloy naman ang vice president, chief financial officer, at corporate secretary ng kompanya. (Eileen Mencias)