Miel Fajardo nakawala OPBF light flyweight belt

HINDI sapat ang nakuhang knockdown sa 10th round ni Miel “The Silent Assassin” Fajardo upang maipagtanggol ang kanyang Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) light-flyweight belt nang yumuko kay Thai boxer Thanongsak Simsri sa pamamagitan ng unanimous decision nitong nakalipas na Sabado sa Edion Arena sa Osaka, Japan.

Nabigong mapakawalan ni Fajardo (11-2-2, 10KOs) ang kanyang malalakas na suntok, samantalang mahusay ang diskarteng ginagawa ng Thai boxer sapat upang makakuha ng puntos bawat round.

Maliwanag na kinakailangang maghabol sa puntos, nakapagpakawala ng tiyempong upak si Fajardo sa round 10 upang matamaan nang matinding kaliwa na nagpasubsob at nagpahilo kay Simsri (33-1, 30KOs). Subalit nagawang makabangon at maka-alpas ng dating world challenger hanggang malampasan ang pinal na bell.

Sa bandang huli ay iginawad nina Nic Banal ang 116-111, Nobuto Ikehara ang 117-110 at Joong Suk Kwon ang 115-112 iskor kay Simsri para sa titulong inagaw sa impresibong first round knockout ng 24-anyos na Sampaloc, Manila-based boxer kontra John Paul “Angas ng Cebu” Gabunilas noong Agosto 15, 2023 sa pamamagitan ng first round technical knockout sa Hoops Dome sa Lapu Lapu City.

Naputol ang 10-fight winning streak ng 5-foot-4 knockout Pinoy artist, kung saan siyam ay nagtapos sa knockouts na tangan ang mahigit 90.91 porsiyentong knockout rate, habang napahaba naman ni Simsri ang kanyang panalo sa siyam matapos ang walong sunod na knockout na panalo.

Minsan namang lumaban sa world fight si Simsri kay Masamichi Yabuki ng Japan na nagtapos sa seventh round TKO noong Setyembre 10, 2022 sa City Gymnasium sa Yokkaichi, Japan.

Beterano na rin ng international fights si Fajardo na sinundan ng tatlong magkakasunod na first round victory mula kina Richard Claveras noong Hulyo 30, 2022 sa SM City San Lazaro at Thai boxer Sarawut Jiamthong noong Disyembre 28 sa Spaceplus Bangkok RCA, sa Thailand para sa Asian Boxing Federation flyweight crown.

Bukod sa bansang Thailand, sumabak na rin si Fajardo sa Dubai, United Arab Emirates nang tapusin sa second round si dating WBO International light-fly titlist Agustin Mauro Gauto ng Argentina para sa unang pagkabigo nito, habang tatlong Chinese boxers ang pinataob nito na sina Lu Zou at Hui Lu noong 2019 at 2018, habang majority decision kay Xiang Li, na lahat ay ginanap sa China. (Gerard Arce)