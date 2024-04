Mga yamang-isip ng katutubong Pilipino

Ngayong buwan ng Abril, bukod sa Araw ng Kagitingan ay ginugunita rin natin ang National Intellectual Property Month.

Ang pagdiriwang na ito ay para maipaalala at maitaguyod ang pagprotekta sa mga intellectual property o yamang isip ng mga Pilipino.

Kasama sa intellectual property ang mga imbensyon tulad ng bagong teknolohiya, mga likhang musika, kanta, tula, disenyo, trademark, inakdang aklat o pelikula.

Isa sa mga tila napabayaan na ang karapatan sa kanilang intellectual property ay ang ating mga katutubo o indigenous peoples. Ang disenyo ng kanilang mga handicraft at hinabing mga tela ay ninanakaw ng mga walang konsensyang negosyante. Ginagaya nila ang disensyo sa pamamagitan ng mga makina at binebenta.

Marami ring mga online seller na nagbebenta ng mga gawa raw ng mga “indigenous peoples” pero iyon pala ay ninakaw rin lang ang disenyo.

Sa iba’t ibang parte ng ating bansa ay marami tayong kapatid na mga katutubo na kailangang maprotektahan ang mga yamang isip. Sa Davao City lamang ay may labing-isang katutubong grupo na kinabibilangan ng mga tribung Ata, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Matigsalug, Obu Manuvu, Kagan, Iranun, Maguindanaon, Maranao, Sama at Tausug.

Maraming intellectual property na kailangang maprotektahan na pag-aari ng mga katutubong grupo ng Davao. Halimbawa, ang mga Ata ay may mga instrumentong musikal tulad ng bangkakawan at kudloy suloroy. Ang mga Bagobo Klata ay may natatanging likhang mga burda na mula sa abaca, at gayundin ang mga Bagobo Tagabawa at Matigsulug.

Ang mga Obu Manuvu naman ay kilala sa kanilang mga sandata at alahas, samantalang ang mga Iranun at Maguindanaon ay sa kanilang telang tinatawag na Inaul.

Ilan lamang ‘yan sa mga likha ng mga katutubo mula sa Davao na bahagi na ng ating kultura at sining.

Para mapagyaman at maprotektahan natin ang mga ito at iba pang mga likha ng ating mga kapatid na katutubo, ang inyong Kuya Pulong ay naghain ng House Bill 10064 o ang panukalang “Community Intellectual Property Rights of Indigenous Cultural Communities/Indigenous Peoples Protection Act.”

Isa sa mga probisyon ng panukalang batas ay ang pagkakaroon ng isang registry sa ilalim ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP). Ilalagak at ire-record sa registry ang imbentaryo ng kaalaman at community intellectual rights ng ating mga katutubo.

Kasama sa registry ang mga historical sites, artifacts, seremonya, tradisyon, sining, panitikan, teknolohiya, siyensya, gamot, medicinal plants, mga sistema ng pag-aaral at pagtuturo, at iba pang kaalaman at likha ng ating mga katutubo.

Matagal nang panahong dapat ay naisaalang-alang natin at naprotektahan ang intellectual property ng ating mga kapatid na katutubo. Mahalagang hakbang ito para sila ay maprotektahan mula sa eksplostasyon at pang-aabuso ng kanilang mga karapatan.