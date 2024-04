May solusyon sa malalang trapiko ng MM?

Pinangunahan ni Presidente BBM ang “Bagong Pilipinas Townhall Meeting on Traffic Concerns” noong nakaraang Miyerkules na ginanap sa San Juan, Metro Manila.

Kasama ni BBM sa pulong ang mga kalihim ng DOTr, DILG, DPWH, DPWH, NEDA at pinuno ng MMDA. Pinulong ang mga stakeholders mula sa transport groups, private at business sectors at lokal na pamahalaan upang talakayin ang mga hakbang para bigyang lunas ang problema ng trapiko sa Metro Manila.

Mabigat ang implikasyon kung mismong pangulo ng bansa ang nangunguna para talakayin ang kalagayan ng trapiko sa Metro Manila. Ibig ba sabihin ba, hindi na kaya ng mga kalihim na ayusin ang trapiko kaya Malakanyang na mismo ang sasabak?

Sa 2023 TomTom Traffic Index, nakakahiyang kinilala ang Metro Manila bilang pinakamabagal ang travel time sa lahat ng metropolitan area ng 55 bansang sakup ng survey. Ayon sa datos, aabutin ng 25 minuto at 30 segundo ang 10 km biyahe sa Metro Manila. At yan ay sa ordinaryong araw. Noong Disyembre 15, 2023, inabot ng 31 minuto at 50 segundo ang kaparehong 10 km biyahe!

Lumabas rin sa TomTom na ang bawat Filipino sa Metro Manila ay nag-aaksaya ng 117 oras sa isang taon dulot ng mantinding daloy ng trapiko.

Sa pag-aaral ng National Economic Development Authority (NEDA) at Department of Finance, nawawala sa ekonomiya ng bansa ang P4.9 bilyon kada araw dahil sa trapiko. Sinabi pa ng Japan International Cooperation Agency (JICA) na posible pang lumubo sa P5.4 bilyon kada araw sa 2035 kung hindi eto aagapan.

Bakit umabot sa ganito ang lagay ng trapiko sa Metro Manila? Dahil sa kakulangan ng mass transportation, gumagamit ang ating kababayan ng kanilang sarili at pribadong sasakyan.

Noong 2023, ang average na bilang ng sasakyan sa Metro Manila sa isang araw ay naitala sa 3.63 milyon. Sa EDSA lang, humigit kumulang 410,000 ang bumabaybay dito araw-araw, ayon sa MMDA. Noong Nobyembre, umakyat ang bilang sa 417,000 sasakyan at tinayang lumaki ang bilang hanggang 430,000 pagdating ng Kapaskuhan. Dinisenyo ang EDSA para sa 300,000 sasakyan lamang.

Sinabi ni BBM na ang mga ginagawang infrastructure projects sa Bulacan, Pampanga, Laguna at Cavite mula sa programa ng nakaraang administrasyon ay bahagi ng pangmatagalang solusyon. Pero humingi siya ng pang-unawa dahil mangangailangan ng panahon bago matapos at mapakinabangan ang mga eto.

Ang long term solution sa trapiko ay ang mga railway gaya ng Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway, MRT-7 at LRT-1 Cavite Extension, susog ni DOTr Sec Jaime Bautista. Habang hinihintay ang mga eto, pagtiyagaan muna nating ang EDSA Busway, MRT3 at LRT 1 & 2.

Iba naman ang solusyon ng MMDA at Metro Manila Council. Simula Mayo 2, ang lahat ng lokal na pamahalaan sa NCR ay magpapatupad ng bagong oras ng trabaho na 7 a.m. hanggang 4p.m. Hinikayat pa ng MMDA ang mga national agencies at private companies na tumulad sa kanila.

Paano magiging solusyon sa trapiko ang bagong oras? Kapag sumunod ang lahat sa ginawa ng MMDA, walang epekto eto kundi agahan lamang ang oras ng rush hours. Gigising lang ng mas maaga ang ating mga kababayan; pagdating ng uwian ay sasagupain pa rin ang rush hours.