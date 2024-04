Nanindigan si Cagayan Gov. Manuel Mamba na hindi banta sa seguridad ang mga estudyanteng Chinese sa kanilang lalawigan.

“Bakit tayo matatakot sa estudyante?” diin ni Mamba sa isang radio interview.

Aniya, ang dapat katakutan ay ang pagpasok ng military equipment sa lalawigan. Tinutukoy ng gobernador ang mga karagdagang military base ng Estados Unidos alinsunod sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

Sinabi ng gobernador na hindi siya nagtataka kung dumami ang mga Chinese sa Cagayan dahil mayroong apat na malaking university sa kanilang lalawigan.

Bukod dito, may programa aniya ang Commission on Higher Education (CHED) kung saan binibigyan nila ng autonomy ang mga university bukod pa sa may internationalization program sila.

“We have a very vibrant Chinese community dito, because ito ‘yong pasukan ng mga Chinese since time immemorial,” wika ni Mamba.

“Bakit tayo matatakot sa estudyante?” diin ni Mamba sa isang radio interview.

Aniya, ang dapat katakutan ay ang pagpasok ng military equipment sa lalawigan. Tinutukoy ng gobernador ang mga karagdagang military base ng Estados Unidos alinsunod sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

Sinabi ng gobernador na hindi siya nagtataka kung dumami ang mga Chinese sa Cagayan dahil mayroong apat na malaking university sa kanilang lalawigan.

Bukod dito, may programa aniya ang Commission on Higher Education (CHED) kung saan binibigyan nila ng autonomy ang mga university bukod pa sa may internationalization program sila.

“We have a very vibrant Chinese community dito, because ito ‘yong pasukan ng mga Chinese since time immemorial,” wika ni Mamba.