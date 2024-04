Katrina Velarde tumangging sumali sa ‘Britain’s Got Talent’

Tinanggihan ng singer na si Katrina Velarde ang imbitasyon sa kanya na sumali sa talent show na ‘Britain’s Got Talent’ o ‘BGT’.

Sa panayam sa kanya ni MJ Felipe ng news program na ‘TV Patrol’ ay pinaliwanag ng Suklay Diva ang hindi niya pagtanggap sa ‘BGT’.

“Para po sa akin, parang tapos na ako sa contest. Parang all my life kasi, parang ’yung buong pinagdaanan ko mula bata pa ako, lahat nag-contest na ako nang nag-contest and I really want to enjoy… kung ano ’yung moment na ibinibigay sa akin especially ng ABS-CBN,” paliwang ni Katrina.

Dagdag niya pa, “It’s not as easy as it is po kasi, you will join, you have to be in that country.

“Hindi naman po siya pupunta ka dun tapos kakanta ka, tapos may process pa rin doon. Tapos malalayo ako sa anak ko, parang hindi na po doon ‘yung heart ko,” sey niya.

At least may dahilan naman ang pagtanggi ni Katrina, ha! (Byx Almacen)