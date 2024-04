Kahit walang Kathryn: Daniel Padilla maghahari sa Star Magic basketball event

Inaabangan na ng fans ang paglalaro ni Daniel Padilla ng basketball sa nalalapit na Star Magic All Star Games.

Sinisigurado ng solid fans ni Daniel na susuportahan nila ang idolo. Ngayon pa nga lang ay nag-iingay na sila sa online world.

Abangers na sila online para makabili ng tickets. Gagawin daw nila ang lahat para lang maipakita kay Deej ang kanilang full support.

Tinitiyak ng supporters ng aktor na ang ex-boyfriend pa rin daw ni Kathryn Bernardo ang maghahari sa basketball arena ng Araneta Coliseum on June 2.

“Excited to watch our supremo playing again in All Star Games. The man with a golden hands — Daniel Padilla!”

“The king of three points!“

“Go go go our Deej! We love you. We will all be there.”

Kahit sa mismong official social media page ng Star Magic kung saan pinost ang nasabing star-studded sports event ay mababasa sa mga komento na si Daniel ang pinakaaabangan ng fans at pangalawa lang si Donny Pangilinan.

Nananalig ang solid Daniel Padilla fans na mas kailangan ng idolo nila ang suporta nila dahil sa kabi-kabila at hindi matapos-tapos na pamba-bash dito.

Hanggang ngayon kasi ay pinagpipiyestahan pa rin sa X ang mga lumang video na diumano ay nagpapakita kung gaano raw ka-manipulative boyfriend si Deej kay Kath noon.

Halos everyday ay may mga video na lumalabas including ‘yung past interviews ng dating magkasintahan.

Marami rin kasi ang nagkukumpara sa mga kilos nina Daniel at Alden at kung paano raw i-treat ng mga ito si Kathryn. Kaloka.

Parang mas hindi pa nakaka-move on ang netizens kesa sa KathNiel, ‘noh?!

Nakakaloka!