Jolina Magdangal dinedma si Marvin Agustin dahil kay Kim Seon-ho

Kaloka si Jolina Magdangal, na adik na rin sa mga Korean actor!

Imagine, kilig na kilig, at halos maluha-luha siya nang maka-attend ng ‘fan meet’ ni Kim Seon-ho, lalo na noong nasa harap na niya ito.

“First time ko na makapag-‘Fan Meet’ kahapon. On the way pa lang sa MOA, hindi na ako makahinga sa kilig. Paano pa kaya kung nakasali ako sa mga maglalaro at makakatabi at makakamayan siya? Grabe! Ewan ko na! Haaaaaay…,” sabi ni Jolina, kasunod ang mga hashtag na #fanmeet, #kdrama, #hometownchachacha, #startup, #kimseonho.

At siyempre, marami ang naka-relate kay Jolina, lalo na `yung mga mas nauna na nga sa kanya na nabaliw sa mga Korean actor. Marami nga ang nag-welcome sa kanya sa grupo na nahuhumaling din kay Kim Seon-ho.

Pero, kakaiba naman ang reaksyon ng ‘kalabtim’ niyang si Marvin Agustin. Na sa halip na suportahan siya, tila sinita siya at kinunsensiya pa, ha!

“Kaya pala tawag ako nang tawag sa’yo, hindi ka sumasagot, kung sino-sinong pogi ang bini-video mo labtim. Hindi ka pa ba nagsawa sa kapogian ko?” tanong ni Marvin kay Jolina.

Oh, kabog, di ba? At siyempre, aliw na aliw ang mga fan nila, na ang hirit ng iba, may katuwiran naman daw si Marvin na sitahin si Jolina, dahil dinedma siya para lang sa isang Korean actor.

Pero siyempre, biro lang ang mga chikang `yon, dahil kilala niyo naman sina Jolina at Marvin, kapag nagkita, nagbiruan, ‘di ba? (Dondon Sermino)