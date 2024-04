Joan Doguna, Lyceum sasawsaw sa tuktok

Mga laro Martes:

(FilOil EcoOil Arena)

10:00am- Lyceum vs Arellano

2:00pm – Letran vs EAC

PAKAY ng Lyceum of the Philippines Lady Pirates na manatiling malinis ang karta kaya naman kakapitan nila sa opensa si Joan Doguna pagharap nila sa Arellano University Chiefs sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) Season 99 women’s volleyball competition na lalaruin sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City ngayong Martes.

Maliban kay Doguna, sasandalan din ng Intramuros-based squad Lyceum sina Johna Denise Dolorito at Janeth “Jaja” Tulang upang makasalo sa tuktok ng team standings na hawak ng defending champions College of Saint Benilde lady Blazers na may 3-0 card.

Pero tiyak na dadaan sa butas ng karayom ang Lady Pirates (2-0) dahil pareho sila ng Lady Chiefs (2-0) ng nasa kukote.

Magsisimula ang kanilang paluan sa alas-10 ng umaga, susundan ito ng bakbakan sa pagitan ng Letran Lady Knights at Emilio Aguinaldo College sa alas-2 ng hapon.

Magkasalo ang Lyceum at Arellano sa No. 2 spot kaya isa sa kanila ang matutupad ang pangarap na kumapit sa unahan.

Si sophomore Doguna ang namuno sa opensa para sa Lady Pirates nang talunin nila ang San Sebastian College, 25-18, 25-22, 21-25, 25-23, noong Biyernes, habang bumakas sina Dolorito at Tulang ng 15 at 12 markers, ayon sa pagkakasunod.

Sina Pauline De Guzman at Laika Tudlasan naman ang ibabangga ng Lady Chiefs sa matitikas na players ng Lady Pirates.

Winalis ng Lady Chiefs ang Mapua Lady Cardinals sa tatlong set, 25-21, 25-21, 27-25, nakaraan upang ilista ang pangalawang sunod na panalo. (Elech Dawa)