Jamie Malonzo nadulas, tinamaan ng injury

Standings W L

San Miguel 5 0

NLEX 5 2

Ginebra 5 3

Magnolia 3 2

NorthPort 4 3

TNT 4 3

Rain Or Shine 4 4

Terrafirma 4 5

Blackwater 3 4

Meralco 3 4

Phoenix 2 5

Converge 0 7

Mga laro Miyerkoles: (Ninoy Aquino Stadium)

4:30pm – Rain Or Shine vs NorthPort

7:30pm – Magnolia vs Blackwater

UMAASA ang Ginebra na hindi ganoon kalala ang leg injury ni Jamie Malonzo habang papalapit ang playoffs ng PBA Philippine Cup.

Closing seconds na ng 95-88 win ng Gin Kings sa NorthPort nitong Linggo, inabot ng non-contact injury sa kaliwang paa ang high-flying forward. Mukhang popormang aatake pa sa basket si Malonzo kahit selyado na ang panalo, nadulas.

‘Lower leg’ ang injury, ayon kay coach Tim Cone, pero hindi pa agad malaman kung ano.

“It looks like a calf or an Achilles issue, not sure, one or the other,” ani Cone sa postgame interview sa Ninoy Aquino Stadium. “I’m not a doctor so I don’t want to make a prognosis.”

Binuhat si Malonzo papasok ng locker room at idiniretso sa ospital.

Nagsumite si Jamie ng 14 points, 6 rebounds, 4 assists bagaman may 6 turnovers sa pangalawang sunod na panalo ng Ginebra tungo sa 5-3 card overall, nasa third place sa standings sa likod ng San Miguel (5-0) at NLEX (5-2).

Ilang araw mawawala si Malonzo habang inaalam ang injury.

Kagandahan ay makakapahinga siya, sa Biyernes sa PhilSports Arena pa ang susunod na laro ng Gins laban sa TNT.

“At this point, he’s going to be out at least a few days,” dagdag ni Cone. “Hopefully, it doesn’t stretch into weeks or months. We can’t afford to lose him.” (Vladi Eduarte)