Ina Raymundo ‘di raw perpekto kaseksihan

At 48, talaga namang kinaiinggitan ang pagiging sobrang sexy pa rin ni Ina Raymundo.

Pero kung siya ang tatanungin, palagi namang sinasabi ni Ina na hindi perpekto ang kanyang kaseksihan.

Na kung magkakaroon ng pagkakataon ay may gusto siyang ipabago, ipaayos.

Gusto nga raw niyang magpa-tummy tuck dahil medyo malaki rin ang parteng iyon ng kanyang katawan.

Na hindi rin naman nakakapagtaka dahil lima na ang anak niya.

Sabi nga ng mga tagahanga ni Ina, kapuri-puri siya sa bagay na iyon. Na hindi siya nagpi-feeling perfect. Na aminado siyang may ‘flaws’ siya. Na kahit ang tingin ng marami ay sobrang perfect ang kanyang kaseksihan ay siya na mismo ang nagsasabi na hindi nga.

Anyway, marami ang nag-iilusyon sa beauty ni Ina. Na marami ang may type sa kanya kahit happily married nga siya at malabo siyang makipagrelasyon sa iba.

At ang nakakaloka nga, maraming mga mas batang nagkakagusto sa kanya. Na pantasya siya, ha!

Ang bongga.

Sa Wednesday nga pala ay ipapalabas na ang pelikula ni Ina na ‘X & Y’ kung saan kapareha niya ang bagets na si Will Ashley.

Ang bongga rin ng pelikula dahil si Direk Adolfo Alix, Jr. ang namahala rito.

‘Yun na! (Jun Lalin)