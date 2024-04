Nanawagan si Senadora Hontiveros sa Philippine National Police (PNP) na bawiin at kanselahin ang mga armas na pag-aari ng puganteng si Pastor Apollo Quiboloy.

Ginawa ni Hontiveros ang panawagan matapos kumalat ang mga litrato at video sa social media habang nagsasanay ang mga private army umano ni Quiboloy.

“Quiboloy is armed and dangerous. Buhay na buhay ang mga armadong sundalo niya na handang magpakamatay para sa kanya. The PNP should confiscate these firearms at once,” giit ni Hontiveros.

Noong nagdaang linggo, sinabi ng PNP sa isang press conference na hindi makokonsiderang “armed and dange¬rous” si Quiboloy, na may 19 na mga baril nakarehistro sa kanya, dahil wala siyang “record of violence” o wala ring talaan na mayroon itong private armed groups.

“The PNP should do better. Alam na ng lahat sa social media na may private army siya pero bakit parang nagbubulag-bulagan pa sila? Pugante na si Quiboloy kaya huwag na dapat mag-alangan ang PNP na bawiin ang mga armas niya,” paliwanag ni Hontiveros.

Sa kabila nito, sinabi ni Hontiveros na dapat pag-ibayuhin ng PNP ang kanilang paghahanap kay Quiboloy, lider ng Kingdom of Jesus Christ ngayong dalawang warrant of arrest na ang inisyu ng korte bukod pa sa arrest warrant ng Senado at Kamara de Representantes.

“I urge the new PNP chief, PGen Rommel Marbil, to step up. There could be a failure of intelligence if it takes this long to lo-cate Quiboloy’s whereabouts,” ha¬mon ni Hontiveros.

“Dalawang warrants of arrest na ang na-issue pero ‘di pa maaresto. Along with his private army, he is a threat to peace and order in the country,” pagtatapos pa niya. (Dindo Matining)