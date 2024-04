NATAPOS na ang kanyang kampanya para sa 2024 Paris Olympics kaya naman family time na ang peg ni Pinay Olympic gold medalist Hidilyn Diaz.

In short, focus naman si Diaz sa ‘we’ time nila ng kanyang asawa na sii Julius Naranjo para sa dream niyang maging Mommy.

Sa latest Instagram post, nag-share si Diaz ng kanilang mga picture habang nagre-relax sa Phuket, Thailand.

“NOW, FOR THE MUCH NEEDED FAMILY TIME… Du’n tayo sa FOREVER. God and Family are Forever!!!” saad niya sa caption.

Nagbiro pa siya sa ninong nilang producer at talent manager na si Noel Ferrer.

Aniya, “Ninong @iamnoelferrer, countdown na po to your apo!!!”

“Waiting for my apo!!!” saad naman ni Ferrer sa kanyang IG post.

Nagwakas ang kampanya ng weightlifter para sa ikalimang sunod sanang pagsabak sa Summer Games matapos maungusan ng Cebuana na si Elreen Ando sa kanilang final qualification face-off sa International Weightlifting Federation World Cup sa Phuket. (Issa Santiago)