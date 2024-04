FranSeth perfect sa love story ng Regal

Sa April 23 na magsu-shooting sina Francine Diaz, Seth Fedelin, para sa unang pelikula nila sa Regal Entertainment.

At kung walang magiging problema, malamang ay ipalabas na rin agad ang movie sa June.

Yes, bidang-bida na nga ang FranSeth sa ‘magic realism’ na love story nga, at sa chikahan namin kay Roselle Monteverde, grabe ang paghanga niya sa dalawa.

“Napapanood ko kasi sila sa ‘Dirty Linen’. Ang gagaling nila. At ‘yung mga character na hinahanap namin, perfect sa kanila.

“Magagaling kasi silang artista. At bagay talaga sila. Bagay sila sa movie namin, nasa age group kasi sila. Marami silang followers, at marami silang endorsement!” sabi ni Roselle.

Napakaganda raw ng kuwento ng movie ng FranSeth, kaya excited na silang gawin ito. Katunayan, may ginawa raw silang video na pinakita nila sa mga taga-SM, at positive raw ang reaksyon sa FranSeth.

“Excited sila sa FranSeth. Kilala sila agad sa video pa lang na `yon, masaya sila,” sabi pa ni Roselle.

Anyway, bukod sa FranSeth movie na ‘My Future You’, may movie rin sina Janella Salvador, Jane de Leon, ang ‘How To Be A Good Wife?’ na hindi GL (girls’ love) story.

At siyempre, sina Lovi Poe, JM de Guzman, Jameson Blake, sa ‘Guilty Pleasure’, na sobrang excited din si Roselle.

At may movie rin si Jodi Sta. Maria sa Regal, ha! (Dondon Sermino)