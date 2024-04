Elaine Duran pinabilib si Jessie J

Napabilib ng Pinay singer na si Elaine Duran ang English singer and songwriter na si Jessie J.

Shinare kasi ni Jessie J sa kanyang Instagram story ang video ng cover performance ng ‘Tawag ng Tanghalan’ Season 3 Grand Champion ng kantang ‘Because You Loved Me’.

Ang nasabing video ay in-upload ng They Have The Range sa Instagram na kilalang account na nag-a-upload ng mga performances ng mga mahuhusay na singers sa buong mundo.

Hindi ito ang unang pagkakataon na ma-feature ng They Have The Range si Elaine dahil noong 2022 ay na-feature na rin nila ang rendition nito ng ‘My All’ na shinare naman noon ng original singer ng kanta na si Mariah Carey.

Sa kanyang Instagram account ay nagpasalamat si Elaine kay Jessie J.

“Thank you for the story, @jessiej,” sey niya sa kanyang social media post.

Bonggels talaga ni Elaine at napapansin siya ng international singers, ha!

‘Yun na! (Byx Almacen)