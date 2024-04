Competitive yarn? Bebot nakipag-bardagulan ng game sa kasal!

HINDI na talaga maaalis sa dugong Pinoy ang pagiging competitive!

Kaya naman kahit pabirong laro lang ‘yan, g na g pa rin tayong maipanalo yan!

Lalo na kung may prize! Tulad na nga lang ng isang babae sa viral video sa TikTok na akala mo ay lalaban sa international competition sa sobrang competitive!

Sa video na ini-upload ni Petra Mahalimuyak, makikita ang dalawang babaeng natira sa larong Trip to Jerusalem.

Bida nga ang isa dahil handa itong makipag-bardagulan para lang manalo.

May pa-suntok suntok pa sa hangin at patalon talon pa! Nang tumigil na nga ang tugtog, doon na umarangkada ang babae at sinakop ang mga available na upuan para ‘di na makaupo ang kalaban! Ang ending, siya ang panalo siyempre

“Kala ko naman kasi P10k cash ang premyo,” caption pa ni Petra dahil sa announcement ng prize, aakalain mo talagang pera ang ibibigay pero 10,000 MAH na charging box pala!

Aliw din ang mga netizen sa paandar ni Petra!

“HAHAHAHA BAKIT NAMAN HIGH CHAIR ‘YUNG ISA MAMI,” saad ni Kalachuchi.

“DON’T LET THEM KNOW YOUR NEXT MOVE HAHAHAHA,” dagdag naman ni Lee.

“Puwde ‘to commercial ng deodorant mhie, kainggit ang puti,” komento naman ni Just Scrolling.

“Wala pang tiktok at reel may petra mahalimuyak na hahaha,” eksena naman ni Amethyst.

Umabot na sa 19.5 million view ang nasabing video ni Petra at pinusuan na rin ng nasa 1.4 million user!

Ikaw, gaano ka ka-competitive? Comment na! (MJ Osinsao)