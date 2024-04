ITINAAS ni dating Ilocos Sur Governor Luis “Chavit” Singson sa P200,000 ang kanyang reward sa mga traffic enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na humuli at naniket sa kanyang sasakyan dahil sa hindi awtorisadong paggamit ng EDSA Busway.

Bumisita pa ng personal si Singson sa tanggapan ng MMDA sa Pasig City para ibigay ang award.

“Nakita ninyo ‘yung sinabi ko sa nag-interview na magbibigay ako ng P100,000 na premyo sa mga nanghuli at dahil ilang araw nang nangyari, gagawin kong P200,000 ang ibibigay ko,” aniya sa kanyang Facebook post.

Ayon kay Singson, binayaran niya ang violation ticket na inisyu sa kanyang mga driver at ibinigay ang P200,000 sa mga enforcer na nakahuli sa kanyang convoy.

“This prize was properly received by the accounting and made with a receipt. This cash prize could also be used as a support and improvement to the system of MMDA,” ani Singson.

Matatandaang inisyuhan ng traffic enforcer ng MMDA ng violation ticket ang convoy ni Singson dahil sa pagdaan sa Edsa busway na hindi awtorisado para mga pribadong motorista. (Vince Pagaduan)