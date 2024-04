Standings W L

Choco Mucho 8 1

PLDT 7 1

Creamline 7 2

Petro Gazz 6 2

Chery Tiggo 6 2

Cignal 5 3

Akari 4 5

NXLed 3 6

Galeries Tower 3 6

Farm Fresh 2 7

Capital 1 1 8

Strong Group 0 9

Mga laro Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Petro Gazz vs Cignal

6:00pm – Chery Tiggo vs PLDT

MALA-HIGANTENG salpukan ang masasaksihan sa pangunguna nina Savannah Dawn Davison at PLDT Home Fibr na asam makisalo sa liderato sa sagupaan ng apat na nag-aagawang koponan para sa silya sa semifinals ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa City of Pasig.

Unang patitibayin nina Brooke Ann Van Sickle at Petro Gazz Angels sa ganap na alas-4 ng hapon ang pagkapit sa kailangang apat na silya sa susunod na labanan sa pagsagupa sa nanghihinang Cignal HD Spikers na puwersado ipanalao ang lahat ng natitira nitong laro upang makaagaw ng silya sa masikip na labanan patungo sa semifinals.

Kapwa naman itataya nina Eya Laure at Chery Tiggo Crossovers laban kina Davison at PLDT ang kani-kanilang apat na sunod na itinalang panalo sa tampok na pangalawang laro sa ganap na alas-6 ng gabi na kung saan nakataya ang pag-okupa sa unang apat na puwesto at ang pagsalo sa liderato.

Ninanamnam pa rin ng Petro Gazz ang huli nitong laro kung saan itinala nito ang matinding upset sa nagtatangggol na kampeong Creamline Cool Smashers sa limang mainit na set para sa ikalawa nitong sunod na panalo at itulak ang kabuuang karta sa 6-2 panalo-talo.

Pilit naman iiwas ang Cignal HD Spikers na malasap ang pang-apat na sunod na kabiguan na naghulog dito sa 5-3 panalo-talong record at okupahan ang delikadong mapatalsik na pangkalahatang pang-anim na puwesto. Huling nalasap ng HD Spikers ang 24-26, 20-25, 24-26 kabiguan kontra Crossovers.

Isa naman ang mapuputol ang apat na sunod na tagumpay sa pagitan ng may magkahiwalay na adhikain na Chery Tiggo na pilit na sosolohin ang pang-apat na puwesto sa bitbit nitong 6-2 karta habang tangka ng nasa pangalawang puwesto na PLDT ang makisalo sa liderato sa pagpapaganda nito sa tinipon na 7-2 record.

Binigo ng Crossovers, na asam ang pinakauna nitong pagtuntong sa semifinals, sa huli nitong laro ang Cignal, 3-0 set, matapos na talunin ang NXLed, 3-1, Petro Gazz, 3-2, at Creamline, 3-0 set.

Nagawa namang biguain ng PLDT ang Strong Group Athletcis, 3-0, Farm Fresh, 3-0, Choco Mucho, 3-2, at ang baguhan na Capital1. (Lito Oredo)