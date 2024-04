Batang Manda sakalam sa Road To Triple Crown

NAGPAPAHIWATIG na ang kabayong si Batang Manda bilang susunod na batang kampeon matapos angkinin ang panalo sa 2024 Philracom ‘Road to Triple Crown Stakes Race” na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Mabilis na lumabas ng aparato si Batang Manda upang ipakita ang kanyang tulin at hawakan ang bandera pero nilapitan agad siya ni Added Haha.

Tangan ni Batang Manda ang isa’t kalahating kabayong bentahe sa humahabol na si Added Haha, nasa tersero si Heartening To See habang pang-apat si Ghost.

Kumapit si Added Haha sa kalagitnaan ng karera pero inilayo ulit ng hinete ni Batang Manda na si former Philippine Sportswriters Association, (PSA) – Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema papasok ng far turn at bumalik sa isa’t kalahting kabayong agwat.

Pagsungaw ng rektahan ay nasa dalawang kabayo na ang lamang ni Batang Manda sa pumapangalawang si Added Haha kaya naman magaan nitong tinawid ang meta.

Apat na kabayo nagkatalo sa finish line, inirehistro ni Batang Manda ang tiyempong 1:41.6 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Benjamin Abalos, Jr. ang P600,000 premyo.

Nakopo ng kuwadra ni Added Haha ang P200,000 habang P100,000 at P50,000 ang third at fourth placer na mga may-ari nina Ghost at Heartening To See, ayon sa pagkakasunod.

Si Abalos din ang breeder kaya sa kanya rin mapupunta ang breeder’s purse na P50,000 habang P30,000 at P20,000 ang second at third. (Elech Dawa)