ISA sa mga bentahe ng mobile home tulad ng Bahay Jeep ni Antet ay ang mabilis na paglikas kapag may nangyayari o parating na sakuna.

Sa mahigit 20 bagyo na bumibisita at kadalasan at nananalasa sa bansa kada taon, napapaisip na lang talaga ang karamihan kung puwede lang sanang naaalis ang mga bahay natin at naililipat sa ligtas na lugar.

Para kay Francis Amoroso, o mas kilala bilang si Antet, hindi nila problema ang disgrasya dahil ang kanyang Bahay Jeep ay maaaring ilipat sa mas ligtas na lugar sa oras na nabalitaan pa lang niya ang parating na sakuna.

Ayon sa misis ni Antet, ito ang isang advantage ng kanilang Bahay Jeep dahil bukod sa kaya nilang makalibot sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang mobile home, hindi na nila kailangan pang mag impake tuwing sila ay aalis dahil dala na nila ang mismong bahay nila kada kanilang biyahe.

Natupad ni Antet ang kanyang pangarap na bumuo ng mobile home noong 2023 matapos makabili ng pampasaherong jeep na kanyang na-customize tulad ng mga mobile home sa Amerika na may sariling tulugan, lutuan at kung ano-ano mang pangangailangan sa bahay at sa biyahe.

Praktikal nga naman!

“Isang Araw gagawin ko rin ‘yan idol”

“Nice set up madam”

“It’s good for those who love to see the world and enjoy traveling. In the digital world you can make a living from place to place but not as well as when you are in a place of your own.”