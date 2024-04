Athletics Championship hihimayin sa PSA Forum

NAGBABALIK ang weekly Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum ngayong Martes, Abril 16, tampok ang Philippine Athletics Championship at University of Perpetual Help sports program sa session sa conference hall ng Rizal Memorial Complex.

Ibabahagi ni national coach Jeoffrey Chua ang annual summer event ng Patafa sa Mayo 8-12 sa PhilSports Track Oval.

Makakasama ni Chua sina Philippine Athletics Track and Field Association (Patafa) secretary-general Jasper Tanhueco at Reli de Leon, assistant ni Patafa President Terry Capistrano.

Hihimayin naman nina UPHR VP for Sports Development Anton Tamayo, kasama sina sports coordinator Frank Gusi, VP for Academic Affairs Dr. Marjorie Gutierrez-Tangog, at women’s volleyball team captain Razel Paula Aldea ang sports program ng Altas kabilang ongoing campaign sa men’s at women’s volleyball sa NCAA.

Alas-10:30 ng umaga ang umpisa ng session na hatid ng San Miguel Corporation, PSC, POC, PLDT/Smart, Milo at ArenaPlus.

Naka-livestream ang weekly sports program sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at ine-ere nang delayed basis sa Radyo Pilipinas 2 na nagsi-share din nito sa kanilang official Facebook page. (Vladi Eduarte)