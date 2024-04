Andres Muhlach ibinidang ‘di stage parents sina Aga, Charlene

Nagpa-presscon ang Viva Artists Agency para pormal na ipakilala ang pinakabago nilang talent na si Andres Muhlach.

Tsika sa amin ng VAA head na si Ms. Veronique del Rosario-Corpus, “We like to welcome Andres kasi sa VAA. Formal introduction sa kanya na newest talent namin.

“Si Atasha (Muhlach) kasi nai-presscon na namin.

“Si Andres kasi, ready na rin na sumalang sa taping. Nakapag-workshop na rin siya.”

At nang makatsikahan nga ng press si Andres, sinabi niya na sobrang excited na rin siyang sumalang sa kanyang showbiz career dahil nauna na nga ang twin sister niyang si Atasha.

At last week nga ay na-try na rin niyang umarte, pero sa promo shoot pa lang nila ng ‘Da Pers Family’ ng TV5 at Viva ay na-try na rin ni Andres ang umarte dahil pinag-sample sila ng ibang mga eksena.

“Excited to act on our first taping soon very soon,” sey ni Andres.

At sa promo shoot na ‘yon nga ay sobrang supportive parents sina Aga Muhlach at Charlene Gonzalez kina Andres, Atasha.

Yes, supportive parents at hindi stage parents, ha!

Sey nga ni Andres sa presscon niya, “I’m very thankful that we have a very supportive parents!”

Anyway, katuwa rin si Andres nang magpasalamat siya sa amin dahil ikinuwento namin sa presscon niya ang mga tsikang narinig namin mula sa mga Pinoy sa Madrid, Spain.

Marami kasi siyang mga naging kaibigan doon na anak ng mga Pinoy na kaibigan namin.

Sobrang puri nila si Andres na hindi feeling. Na hindi ipinagmamalaki na artista ang parents niya. At ang galing makisama.

Sabi nga kasi ng mga Pinoy sa Madrid na nakasama ni Andres, sobrang bait at down-to-earth daw ng anak nina Aga, Charlene.

So sabi nga namin kay Andres, tiyak na madali siyang makakapag-adjust sa masa ngayong nag-aartista na siya, ha!

Bongga! (Jun Lalin)