KAUNTING ganap lang at tiyak na pulutan na naman sa mga chikahan sa social media ang Kapamilya star na si Andrea Brillantes.

Matapos sorpresahin ang lahat sa short hair era niya, agad nag-trending ang bagong video ni Andrea Brillantes sa TikTok, kung saan nag-enjoy siya sa beach at sumakay ng jet ski.

Sagad ang beauty niya at super sexy dahil ibinilad niya sa madlang pipol ang malulusog niyang hinaharap.

“Ganda so much super bagay ang short hair,” comment ng isa niyang follower.

“Short hair, tanned skin, oh Blythe really, her era is back,” saad naman ng isa. (Issa Santiago)