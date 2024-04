1 trending sa YouTube: ‘It’s Showtime’ sa ‘Family Feud’ humamig ng 7.3M views

Pang-malakasan ang naging impact nina Vice Ganda, Vhong Navarro, Jhong Hilario at Anne Curtis sa guesting nila sa game show ni Dingdong Dantes sa GMA-7!

Imagine, humakot ng 7.3 milyon views ang guesting nila sa ‘Family Feud’ noong April 8 episode.

Gumawa nga raw ng kasaysayan ang naturang episode dahil ito na ang episode na may pinakamaraming views para sa Kapuso game show sa YouTube.

Kasalukuyan, number one trending video rin ito sa YouTube.

Patok na patok sa Madlang Kapamilya at Kapuso ang riot na bardagulan at good vibes ng mga ‘It’s Showtime’ host sa naturang episode kung saan nagtapatan ang Team Vice versus Team Anne.

Nakasama rin sa episode na `yon sina Amy Perez, Jugs Jugueta, Ogie Alcasid, Teddy Corpuz.

Natuwa rin ang mga netizen sa high energy ng mga ‘It’s Showtime’ host at sinabing at home na at home nga raw ang mga ito na makipagbiruan at makipaglokohan kay Dingdong.

Ang ‘It’s Showtime’ guesting sa ‘Family Feud’ ang isa lamang sa bonggang blessing sa pagsasanib-pwersa ng Kapamilya at Kapuso stars matapos magkasundo ang ABS-CBN at GMA-7 para ipalabas ang noontime show sa Channel 7 ng GMA Network.