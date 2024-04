Zam Nolasco iniratrat Lady Blazers

TUMIPA ng krusyal na 7 points sa likuran ng 5 attacks, tig-1 block, ace si Zamantha ‘Zam’ Nolasco upang ideretso sa tatlo ang ragasa ng College of Saint Benilde, pinasabog Jose Rizal University, 25-13, 25-12, 25-20, sa NCAA Season 99 Women’s Volleyball Tournament 1st round elims Linggo ng tanghali sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan.

Siya ang hinirang ng TV panel na best player of the game sa 3-0 (win-loss) rekord na ng Lady Blazers, na giniyahan sa tig-8 markers nina Michelle Gamit at Wielyn Estoque.

Umiskor din ng 7 para sa Taft-based volleybelles si Gayle Pascual upang pasalubsubin ang Lady Blazers sa 1-2 kabuhol sa pampito ang San Beda University na lumusot sa five-set sa isa pang sultada kontra San Sebastian College (0-3).

Humaba pa rin ang winning streak ng CSB sa 32 na sa loob ng apat na taon sa liga. Pero wapakaels doon si Jerry Yee.

“We try not to mind those, we don’t even count,” giit ng Lady Blazers coach. “Kulang pa sa execution, dami pa kulang, dami pa aayusin. Hopefully, maayos naman.”

Maliban kina team captain Jessa Dorog at libero Fiona Getigan, lahat ng player ni Yee ay umiskor sa isang oras at walong minutong hambalusan..

Dehins sumapat ang pinagsanib na 15 puntos nina Mary May Ruiz na nakasiyam at Karyla Rafael Jasareno na may anim. (Elech Dawa)