SHOUT OUT sa mga bet pumayat na hindi kailangan mag workout at mag-diet!

Isang bagong tableta ang nagawa ng mga eksperto na kayang gayahin ang epekto ng pag- workout at gamutin ang “couch potato” condition tulad labis na katabaan at pagliit ng mga kalamnan.

Bukod dito, maaari din ng nasabing tableta ang mga kondisyong nauugnay sa edad tulad ng dementia, heart failure at paghina ng function ng bato.

Sa halos ilang dekada na pag-aaral, nabuo sa wakas ng mga siyentipiko sa Washington University ang compound na pinangalanang SLU-PP-332 na siyang naglalaman sa tableta at naactivate nito ang mga proteins (estrogen-related receptors) na nati-trigger ng pag-eexercise.

“Everyone knows that exercise is super-beneficial for the body and mind, but not everyone can exercise,” ani Professor Bahaa Elgendy, isang propesor ng anesthesiology sa Washington University at ang pangunahing imbestigador ng proyekto, ayon sa ulat ng Daily Mail.

“Having an exercise in a pill could be beneficial to mimic or enhance the effects for people who are ageing, people with certain diseases, or who are facing muscle loss due to other drugs,” dagdag pa ni Professor Bahaa.

Samantala, agad din niyang dinagdag na hindi niya hinihikayat ang pagsasantabi sa pag-exercise. May mga tao lang talaga aniya na makikinabang sa exercise pill tulad ng mga tamad o walang oras para mag ehersisyo.

“So many people like myself are lazy and don’t like exercise or they’re busy all the time, so they could benefit from these drugs,” ani ng professor .