Wemby Wembanyama tinuliro Denver

ABOT-KAMAY na ng Denver Nuggets ang No. 1 seeding sa West matapos talunin ang Minnesota Timberwolves 116-107 noong Miyerkoles.

Pero bigla silang ginulo ni Victor Wembanyama sa 78th NBA 2023-24 NBA regular season game sa AT&T Center sa Texas.

Binitbit ni Wemby ang San Antonio Spurs (21-60) sa ga-buhok na 121-120 upset sa Nuggets nitong Biyernes. Nag-poste ang NBA Rookie of the Year favorite ng 34 points sa 12 of 27 shooting, 12 rebounds, 5 assists at 2 blocks.

Kasama sa pasabog ni Wembanyama ang 17 points sa loob ng 3 minutes, at crucial block kay Nikola Jokic sa crunch time.

Galing kay Devonte Graham ang winning basket, sinagasaan si Jamal Murray para ilagay sa unahan ang Spurs 0.9 seconds na lang.

Kung nanalo ang Nuggets, top seed na sana sa West.

Pero ang nangyari, magkakabuhol na ang Denver, Minnesota at Oklahoma City sa 56-25.

Kaya para maging No. 1 ang Nuggets, obligado silang talunin ang Memphis at manalangin na parehong matalo ang Thunder (vs Mavericks) at Timberwolves (vs Suns) sa final day ng regular season ngayong araw. (Vladi Eduarte)