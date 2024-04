Walang balikan: Bea Alonzo binasura na mga photo, video nila ni Dominic Roque sa IG

Matapos mabuking, o ipangalandakan ni Dominic Roque, na si Bea Alonzo pa rin ang wallpaper niya sa cellphone, biglang-bigla, nag-delete naman ng mga photo nila ang aktres.

Sa Instagram ni Dom ay makikita pa ang mga photo, video nila ni Bea tulad noong January 1, 2024. May video pa rin sila sa wall ni Dom na kuha noong December 27, 2023.

Masisilip pa rin ang video nila ni Bea na kuha noong November 22, 2023, pati na noong November 21, October 17 at 18 at siyempre noong October 4.

Meanwhile, sa IG wall naman ni Bea, ang mga photo, video niya, pati na mga kasamahan sa ABS-CBN noon na sina Kathryn Bernardo, Maja Salvador, Jericho Rosales, Piolo Pascual, John Lloyd Cruz, Mr. Johnny Manahan, at pamilya niya ang masisilip mo.

May mga photo rin siya na kasama si Carla Abellana, Dimples Romana, Dennis Trillo, at iba pa.

Pero ni anino ni Dominic ay wala na. Kahit ang engagement nila ni Dom noong July 2023 ay burado na rin.

At siyempre, halo-halo na naman ang reaksyon ng mga faney:

“Oh no, this is it, deleting Dom from all her posts. Move on na rin kayong mga fan.”

“Parang deleted na pictures nila ni Dom. Di ko na makita.”

“Nagbura na si Bea ng pictures and video?”

“Wala na yata mga pic ni Dom sa Instagram ni Bea, dinelete na yata niya. Mabuti naman para hndi na mag-feeling ‘yung isa. Good job Bea.”

“Deleted na mga pictures nila ni Dom.”

“So proud of what you did today, Bei!! One app at a time.”

“Nakkapagod ipaglaban to si Bea hayaan mo na to sa nanay niya!”

“Mayaman ka nga malungkot naman ang buhay mo dahil wala kang maayos na karelasyon.”

“Mentality ng bopol.”

“Bakit niyo ba pinipilit si Bea Kay Dom niyo? Malalim ang reason niyan kung bakit nagkaganyan. Di niyo alam ang tunay na nangyari kaya zipper your mouth kung wala din naman magandang sasabihin.”

“Move on na po.”

“BeaDom fans ay basher na ngayon ni Bea. Omg! Tanggapin niyo na po, if you want ikaw na lang ang magpakasal kay Dom.”

“Pero sobra ako na-sad lahat ng pics nila ni Dom sa Instagram niya burado na. Napansin niyo ba?”

“Awts deleted na lahat photos nila ni Dom.”

“Kaka-sad naman bat wala na mga pic ni Sir Dom.”

Well, may iba naman na umaasa pa rin na sina Bea at Dom ang magkakatuluyan sa bandang huli.