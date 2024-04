Higit sa 200 drone, cruise missile at ballistic missile ang pinaulan ng Iran sa bansang Israel nitong Sabado.

Ang mga drone at missile ay pinasabog naman ng air defense system ng Israel pero may ilan ang nakalusot at tumama sa military facilities.

Nagliwanag ang kalangitan dahil sa nagliliparang drone at missile na pinapaputok naman ng air defense system ng Israel na pawang gawa at dinesenyo ng Estados Unidos.

Ang pag-atake ng Iran ay bilang ganti sa air strike ng Israel sa consular annex ng Iran sa Damascus, Syria noong Abril 1 kung saan 16 katao ang namatay kabilang ang senior Quds Force commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), Brigadier General Mohammad Reza Zahedi at pito pang IRGC officer.

Nagkumahog ang mga Israeli para magtago sa bunker habang ang iba ay bumili muna ng pagkain at tubig bago magtungo sa ligtas na lugar. Nangangamba ang Israel na posibleng masundan pa ang pag-atake ng Iran sa kanilang bansa sa mga susunod na araw.

Inalerto naman ng Philippine Embassy sa Israel ang mga Pilipino na huwag magtungo sa lugar na malapit sa border ng Israel at Gaza. Mayroong 30,000 Pinoy ang nagtatrabaho at naninirahan sa Israel.

Hinikayat naman ni Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III ang administrasyong Marcos na bigyang prayoridad ang sumiklab na giyera ng Iran at Israel dahil sa dami ng mga Pinoy na nagtatrabaho roon.

“Masyado nang tensiyonado ang buong mundo ngayon. May latest development ngayong umaga sa Middle East na naman, mayroong bombahan doon so may potential flashpoint na naman sa mundo,” paliwanag ng senador.