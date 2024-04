TAGUMPAY ang chess simultaneous games o Valor Day Chess Exhibition ni Hall of Famer, Grandmaster Eugenio ‘Eugene’ Torre noong April 9 sa Cafe Milya, Luisita, Tarlac City.

Ang IIEE-Bayanihan chess a cause tournament ay mga inorganisa ng IIEE Tarlac Chapter at IIEE Branding and Promotion sa pakikipagtulungan ng Bayanihan Chess Club, nina IIEE national past president Engr. Allan Anthony Alvarez, Shimmer Shield Car Coating president/CEO Jeff Bugayong, RDR Business Solution Inc. pres./ CEO/Pambansang Business Mentor Reymond Delos Reyes, Atty. Rodolfo Enrique Rivera , Travis Vincent Chua at Philippine Society of Mechanical Engineers past prexy Engr. Roger Reyes.

Tanging si Roman Nool Jr., 13, ang tumabla sa unang GM ng Asia para pumuwestong ika-4 sa 16-player chessfest kung saan si Genghis Imperial ang nagkampeon, pumangalawa si Alfred Miranda at tersera si Paul Tabago.

Nitong Apr. 10, 3 paaralan ang binisita at binibigyan ng 2 solar street light bawat isa bilang bahagi ng IIEE Oplan Dagitab Bigay Liwanag program. Ang IIEE ay kinakatawan nina national immediate past pres. Lyndon Bague, national vice president Alberto Herrera Jr., national secretary Joseph Darren Solicar, Metro Manila incumbent/dating Gob. Frederick Calamlam, Arwin De Jesus, Western Visayas Gov. Allan Biton, dating Gob./tagapangulo ng Komiteng Job and Career Opportunity Edgar Ebuen. Tarlac Chapter incumbent at immediate prexy Jhude Estrada at Analyn Fernandez, Branding committee team Allan Alvarez, Menandro Lim, Ervin Fernandez, Lea Pueca at Eric Fernandez.

***

Simula na ang pagpapatala para sa 1st Castle Chess Academy Summer Rapid Tournament na susulong sa Apr. 20 sa Robinsons Galleria, Edsa, Ortigas Ave., QC.

P7K ang mapapanalunan ng magkakampeon sa Non-Master 2000 and below habang P3K sa bibida sa 17-under.

P300 ang advance registration habang P400 ang on-site registration kay Pastor Rojo sa mobile 0910 987 4253.

***

Handa na ang lahhat para sa 12th Kamatyas Rapid Chess Tournament sa Apr. 20 sa SM South Mall Alabang-Zapote Road, Las Pinas.

Ibubulsa ng Open champion dito ang P30K habang P5K sa kiddies division kung saan ang punong abala ay sina International Master Roderick Nava at National Master David Almirol Jr. ng Kamatyas Chess Club.