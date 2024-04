Spirit guide niya ay madre 

Mga ka-Misteryo nalaman niyo na ba kung ano at sino ang inyong spirit guide?

Yan ang paksa natin ngayon “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Weena ng Sorsogon ay sumangguni sa Misteryo tungkol sa kanyang spirit guide.

Misteryo: “Bakit mo gustong makilala ang iyong spirit guide? May nasasagap ka bang mga mensahe na maaaring galing nga sa iyong gabay o guide?”

Weena: “May mga nararamdaman lang ako at gusto ko ma-confirm yun sa tulong ng Misteryo.”

Misteryo: “Ano ang nararamdaman mo? Sa palagay mo ba may kuneksyon ito sa gabay mo?” Weena: “I believe may connection ito sa guide ko kasi dun positive ang feeling ko.”

Misteryo: “Try natin mag-connect sa spirit guide mo pero hindi pa natin sure ito ha. Gamitan ko lang ng telepathy at psychic scanning sa kaluluwa mo.”

Weena: “Sige po ready po ako at open po ako sa readings niyo.”

Misteryo: “May biglang pumasok na image sa isip ko mukha siyang madre. Teka baka naman ang nasagap ko ay ang laman ng isip mo? May inisip ka bang madre o kaya baka naman gusto mong magmadre?”

Weena: “Hindi ko po inisip ngayon ang madre pero inaamin ko gusto kong magmadre.”

Misteryo: “Ok ganito ipinakita sa akin ng malapitan ang hitsura niya napakaamo ng mukha niya na isang madre may hawak siyang Krus na nakasandal sa dibdib niya. Kilala mo ba siya?” Weena: “Ha! Opo kilala ko po. Siya si St Claire at ganun nga may Krus siyang hawak sa may dibdib niya. Siya ba ang guide ko?”

Misteryo: “Siya na nga pero teka bakit mo kilala si St Claire? May devotion ka ba sa kanya o ang family mo?”

Weena: “Meron po kaming life size na image ni St Claire sa house namin kaya kilala ko po siya at sabi ng nanay ko ipinagpray daw niya ako sa kanya.”

Kayo nga ka-Misteryo kilala niyo na ba ang spirit guides niyo? Kontakin ako sa FB page at YouTube ReyTSibayan Adventures at Gabi Ng Misteryo.

