Special passport lane sa mga senior, PWD, OFW at iba pa

Magandang balita ang hatid natin sa ating mga bagong bayani ng bayan—ang ating mga kababayang overseas Filipino workers (OFWs)–at sa mga special o priority citizens natin gaya ng mga senior, persons with disabilities (PWD) at solo parent na mga byahero o lalabas ng bansa, at ang mga magbabalikbayan.

Inatasan po ang Department of Foreign Affairs (DFA) na magtalaga ng mga special lanes para maging hassle-free o swabe ang pagproseso sa passports ng ating mga senior citizen, PWD, solo parent, mga buntis, menor de edad at OFW.

Ito ay sa ilalim ng bagong batas na nilagdaan kamakailan ni Pangulong Marcos—ang Republic Act (RA) 11983 o ang ‘New Philippine Passport Act.’ Ang inyo pong lingkod ay isa rin sa mga pangunahing may-akda at nagsulong ng batas na ito sa Kongreso.

Inaatasan ng RA 11983 ang DFA na makipagkooperasyon sa kinauukulang mga ahensya ng gobyerno na magtatag ng Online Application Portal at Electronic One-Stop Shop sa website ng DFA para gawing mas madali ang pagsusumite ng mga requirements para sa mga Pinoy na naga-apply ng bago o nagre-renew ng passport.

Maglalagay ang DFA ng mga off-site at mobile passport services sa mga lugar na nasa labas ng mga consular offices at foreign service posts (FSPs). Maglalagay din ng mga special lanes na para lamang sa senior citizen, PWD, solo parent, kabataan na may edad na pito pababa, OFW at mga indibidwal na may emergency at exceptional cases.

Isinasaad din ng batas na ito na ang DFA ay magkaroon ng special lanes para sa mga kababayan nating Muslim Filipinos na taunang lumalahok sa Hajj pilgrimage para sa kanilang aplikasyon ng regular na passport na kailangang nasa apat na buwan mula sa petsang nakasaad sa request ng National Commission on Muslim Filipinos (NCMF) para sa ganitong mga paglalakbay sa banal na lugar o pilgrimage pa Mecca.

Sa renewal naman ng passport ng mga taong may edad na 60 pataas o mga senior citizen at OFW, papayagan na ng DFA na hindi na sila magpakita pa sa Office of Consular Affairs o kahit saang Consular Office sa halip ay sa pamamagitan na lamang ng anumang available na teknolohiya. Habang ang mga senior at PWD na hindi marunong bumasa at sumulat ay papayagang magsama ng kanilang mga kaanak hanggang fourth civil degree o kaya ay kung sinuman ang kanilang mga makakasama sa biyahe.

Dahil napakarami na pong nagbago sa paggamit ng information at communications technology (ICT) sa mga government transaction at international standards sa civil aviation, kailangan na pong sumabay ang gobyerno at iayon ang mga polisiya pagdating sa mga lolo, lola, PWD, solo parent, buntis, menor de edad at mga taong may emergency cases na nais kumuha o mag-renew ng pasaporte.

Maging ang mga OFWs ay kailangan din ng hassle-free na proseso ng kanilang passport dahil sila nga ay itinuturing nating mga bagong bayani sa dami ng kanilang sakripisyo at pagtitiis na malayo sa kanilang mahal sa buhay habang tinutulungan nila ang ating ekonomiya sa mga mapanghamong panahon tulad ng krisis pinansyal at pangkalusugan na idinulot ng COVID-19.

Ang inyo pong lingkod ang pangunahing may-akda ng House Bill (HB) 4002 na siyang kasama sa final House measure na HB 6510 na pinag-isa sa bersyon ng Senado na siyang isinumite sa Palasyo at nilagdaan ng Pangulo bilang RA 11983 noong nakaraang March 11.

Sa HB 4002 kasama po natin sa nag-akda sina CamSur Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata gayundin ang Bicol Saro party-list, at ito ang nagtakda ng probisyon na kailangan ng courtesy lane ang senior at PWD, at mabigyan sila ng 10-year validity na regular passport at 5-year validity period naman para sa passport ng mga menor de edad o wala pang 18 years old.

Ang aming HB 4002 rin ang nagbigay ng probisyon sa RA 11983 na magtatag ng Passport Revolving Fund (PRF) mula sa DFA-collected service fees, na siya namang gagamitin para mapagbuti ang passporting, consular services, at iba pang DFA services.

Sa ilalim ng bagong batas, maaaring maningil ang DFA ng service fee na hindi hihigit sa 50% ng kasalukuyang mga bayarin, para sa mga serbisyong ibinibigay sa mga aplikante sa pagpoproseso o pag-iisyu ng mga pasaporte na nangangailangan ng espesyal na konsiderasyon o waiver o pagpapalabas na lampas sa regular na oras ng opisina.

Pero hindi lamang naman po sa passport ang ibinigay nating kagaanan sa mga senior dahil kung matatandaan nyo po kamakailan lamang ay binigyan ng mas mataas na diskuwento sa mga esensyal na grocery item ang mga lolo at lola natin pati PWDs. Mula sa dating P65 na lingguhang discount ay ginawa itong P125 na nangangahulugang may P500 discount kada buwan ang mga seniors at PWDs.

Itong mas malaking discount na ito sa mga groceries ng mga senior ay ating tatalakayin sa isa sa aking darating na kolum.

Isa din po ang inyong lingkod sa mga may akda ng batas na nagbibigay ng cash subsidy o ayuda sa mga solo parent na kumikita ng mas mababa pa sa minimum wage, at exemption sa 12% value-added tax (VAT) sa mga esensyal na bilihin. Pasok na rin po sa libreng health services ang mga mahihirap na solo parent sa pamamagitan ng libreng membership sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth).

Awtomatikong mabibigyan ng PhilHealth ang mga nagtatrabaho at hindi nagtatrabahong solo parent. Kasalukuyan nang inaayos ng PhilHealth ang guidelines para sa implementasyon ng libreng health services para sa mga mahihirap na single parent o mga naytay (nanay na, tatay pa).

Tayo rin po ang lead author ng RA 11916 o ang “Social Pension for Indigent Seniors Act” of 2022, na nagkaloob ng dinobleng monthly pension sa mga mahihirap na lolo at lola na ginawa ng P1,000; gayundin sa RA 11982 kung saan pinagkakalooban ng cash reward na P10,000 ang mga lolo at lola pagsapit nila ng edad na 80, 85, 90 at 95-anyos.

Ang RA 11982 po ang nag-amiyenda sa RA 10868 o Centenarians Act of 2016 na nagkakaloob ng cash gift na P100,000 sa bawat Filipino na umabot sa edad na 100. Dati sa RA 10868 ay mga centenarian lamang ang nakakatanggap ng cash gift pero ngayon po ay isinama na natin ang mga may edad na 80, 85, 90 at 95-anyos sa RA 11982 dahil alam naman natin na napakahirap nang makaabot sa edad 100.

Para mapagaan ang buhay ng minamahal nating mga senior citizen, PWD at mga naytay, lahat po ng makabubuti para sa kanila ay ating pinag-iisipan at isinusulong.

Sabi nga ng ating Pangulong Marcos, walang maiiwan kaya naman ang mga lolo, lola, PWDs, buntis, menor de edad, solo parent o naytay at OFW ay tinitiyak nating kasama sa ating mga binibigyang kalinga. Kasama natin sila sa ginhawang hinahangad ng ating pamahalaan para sa lahat sa ilalim ng minimithing Bagong Pilipinas.