Robi Domingo ‘di aangal ‘pag dinagdagan ng Kapuso host ang ‘PBB’

Marami na ang excited sa muling pagbubukas ng Bahay ni Kuya.

Sa kanyang Instagram Live noong April 5 ay inanunsyo ng ABS-CBN TV Production and Star Magic Head na si Direk Laurenti Dyogi na magbabalik na ang ‘Pinoy Big Brother’ para sa ika-11 regular season nito.

Sa naganap naman na finale mediacon ng ‘Can’t Buy Me Love’ ay nakapanayam namin ang isa sa mga host ng nasabing reality show na si Robi Domingo, na nagsilbing host ng naganap na mediacon.

Dito ay binahagi niya ang kanyang excitement sa pagbabalik ng ‘Pinoy Big Brother’ na tiyak raw na magiging pasabog dahil ang inaasahang imposible ay mangyayari sa bagong season nito.

Hindi direktang masagot ni Robi kung may kinalaman ba ito sa napapabalitang bagong bahay ni Kuya, ang Kapuso Network.

Pero nang tanungin namin siya kung welcome ba ang mga Kapuso host na sumama sa lumalaking pamilya ng ‘Pinoy Big Brother’ ay sinagot naman niya ito ng “Oo.”

Sa June na mapapanood ang ‘Pinoy Big Brother’ (Season 11) at sa April 27 at 28 naman magsisimula ang Star Hunt auditions kung saan kukunin ang mga susunod na housemates, idol trainees, at Star Magic artists.

Exciting! (Byx Almacen)