Dumating si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nitong Linggo sa Maynila na bitbit ang nakuha niyang suporta para sa pag-unlad ng Pilipinas mula sa matagumpay na trilateral meeting kasama si US President Joe Biden at Japan Prime Minister Kishida Fumio.

Ganap na alas-3:03 nang madaling-araw ng Linggo nang lumapag ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Marcos.

Sa kanyang pagdating, sinabi ni Pangulong Marcos na idineklara nina Pangulong Biden at Punong Ministro Kishida ang kanilang suporta para sa pagpapaunlad ng imprastraktura at koneksyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGI).

Dagdag pa ng Pangulo, suportado rin ng dalawang lider ang pagpapatupad ng Pilipinas ng Open Radio Access Network (O-RAN), workforce development para sa semiconductor industry, capacity-building sa mapayapang paggamit ng nuclear energy at membership ng bansa sa Minerals Security Forum ng Pakikipagtulungan.

“Nagpalitan din kami ng mga kuro-kuro sa ilang mga isyu sa seguridad sa rehiyon na pinagkakaabalahan ng isa’t isa. Sinamantala ko ang pagkakataong i-update sina Pangulong Biden at Punong Ministro Kishida sa pinakabagong mga pag-unlad sa South China Sea, kabilang ang kamakailang insidente sa Ayungin Shoal,” sabi ni Pangulong Marcos.

Sinabi ni Pangulong Marcos na muli nilang pinagtibay sa trilateral meeting ang kanilang pangako sa isang mapayapa, ligtas at maunlad na Indo-Pacific na rehiyon, na nakaangkla sa kanilang mga pinagsasaluhang pagpapahalaga sa demokrasya, panuntunan ng batas, karapatang pantao at pagkakapantay-pantay ng kasarian.

“Ginalugad namin ang mga paraan ng pagpapahusay ng aming kooperasyon sa ilang mga lugar na pinagkakatiwalaan ng isa’t isa, kabilang ang pagpapahusay ng katatagan ng ekonomiya at seguridad, pagtataguyod ng inklusibong paglago at pag-unlad, pagtugon sa pagbabago ng klima, at kooperasyong maritime,” sabi ni Pangulong Marcos.

Bago tapusin ang kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na nakipagpulong din siya kay Pangulong Biden, na muling pinagtitibay ang kanilang pangako sa matagal nang alyansa ng Pilipinas-US.

Ang relasyong diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at US ay sumasaklaw ng 77 taon mula noong pormal na pagkakatatag nito noong Hulyo 4, 1946 habang ang Pilipinas at Japan ay nagdiwang ng 67 taon ng normalized na relasyon mula noong Hulyo 23, 1956 at 12 taon ng pina¬lakas na strategic partnership mula noong 2011.